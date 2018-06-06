Adana'da bir mağazada soyun kabinindeki kadını görüntüleyen sapık "Bilinçli yapmadım, çok pişmanım" derken 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da bir mağazada alışveriş yapan kadının cep telefonu kamerasıyla uygunsuz görüntülerini çeken yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KABİNDEKİ KADINI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Adana'da Alper Y., girdiği Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir mağazada 28 Ağustos 2017'de alışveriş yapan bir kadını cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çekmişti. Adana Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan müzisyen 44 yaşındaki Alper Y. katıldı.

"ALDIĞIM HAPIN ETKİSİYLE BİLİNÇLİ YAPMADIM, ÇOK PİŞMANIM"

Alper Y. savunmasında, aile sorunları nedeniyle zor günler yaşadığı dönemde arkadaşının verdiği ilaçları kullandığını belirterek, "Hapın etkisiyle bir mağazadan alışverişe gitmiştim. Sosyal medyadan tanıştığım bayan arkadaşıma hediye alacaktım. Çekim yaptığımı hayal meyal hatırlıyorum. Bilinçli yapmadım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım, videoyu silecektim." ifadesini kullandı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme hakimi, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı için verilen cezada indirim uygulanmadı.

Kaynak: haberinburada