JİNEKOLOGTAN HASTASINA AHLAKSIZ TEKLİF: İLİŞKİYE GİRMEK İSTER MİSİN?
İngiltere'de hastası olan kadına kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğini soran jinekolog doktor meslekten men edildi.
İngiltere'nin Huddersfield şehrinde çalışan 51 yaşındaki Jinekolog Dr. Iftekhar Ahmed, muayeneye gelen hastasına uygunsuz bir teklif yapınca meslekten men edildi.
"İLİŞKİYE GİRMEK İSTER MİSİN?" DİYE SORDU
2 çocuk babası doktor, 40'lı yaşlarındaki kadın hastasına kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğini sordu. Kadına cinsel içerikli materyallerin olduğu bir dergi de veren doktorun garip soruları karşısında rahatsız olan kadın, muayenehaneyi terk etti.
MUAYENEHANEYİ TERK ETTİ
Doktorun hastasına, erkek arkadaşı olup olmadığını ve cinsel yaşamının durumu ile ilgili de sorular sorduğu belirtildi. Hastasından muayenehaneye gelirken yanında cinsel ilişki oyuncakları da getirmesini isteyen doktorun tavrı üzerine kadının kendini utanmış hissettiğini söyleyerek sarsılmış bir halde orayı terk ettiği öğrenildi.
ISRARCI OLDU
Doktorun hastasının tıbbi kayıtlarına ulaşarak oradan cep telefonunu aldığı ve onu uygunsuz soruları ile rahatsız etmeye devam ettiği öğrenildi. Kadının evine gelmek isteyen doktor, yanında cinsel içerikli filmler de getireceğini söyleyerek kadını bir kez daha şoka uğrattı. Bangladeş asıllı doktor, red cevabı almasına rağmen ısrarına devam etti.
MESLEKTEN MEN EDİLDİ
Kadının şikayeti üzerine İngiltere'de meslekten men edilen doktorun ABD'de çalışmaya devam ettiği öğrenilirken bunun kamu güvenliği için endişe verici olduğu söylendi.
Kaynak: haberinburada
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