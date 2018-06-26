JETLER HAVALANDI! KUZEY IRAK'TA TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ
TSK tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen terör operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen terör operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
KUZEY IRAK'TA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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