JAPONYA'DAN TARİHİ GALİBİYET!
Dünya Kupası H Grubunda Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Japonya bu skorla ilk kez bir Güney Amerika ülkesine karşı galibiyet almış oldu.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasında Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.
Mordovia-Arena'daki karşılaşma, Güney Amerika ekibi için şanssız başladı. Kagawa'nın şutunda ceza sahası içinde topu elle kesen Carlos Sanchez 3. dakikada kırmızı kart görürken, hakem Skomina beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Kagawa, 6. dakikada Japonya'yı üstünlüğe taşıdı: 0-1.
QUINTERO FRİKİKTEN AĞLARI SARSTI
Dakikalar 39'u gösterirken, Kolombiya'nın maestrosu Quintero, frikikten akıl dolu bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.
OSAKO SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarıda Kolombiya'nın eksik oynamasından faydalanan Japonya, rakip kalede büyük baskı kurdu. 73'te soldan kullanılan kornerde Osako kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru ilan etti: 1-2.
Kaynak: haberinburada
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