JAPONYA'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: 3 ÖLÜ, 200 YARALI
Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.
Japonya'nın en büyük ikinci kenti olan Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre içlerinde 9 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
TREN SEFERLERİ DURDU
Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken Japon hükümetinden yapılan açıklamada fabrika hatlarının kapatıldığı, ana su hatlarında hasar oluştuğu belirtildi. Bölgedeki tren seferlerinin askıya alındığı duyuruldu.
NÜKLEER SANTRALLERDE HASAR YOK
Japon elektrik dağıtım şirketi Kansai Electric, Osaka yakınlarında bulunan Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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