JAPON TARAFTARLAR MAÇIN ARDINDAN TRİBÜNLERİ TEMİZLEDİ
Japon taraftarlar, Japonya'nın Kolombiya'yı 2-1 yendiği maçın ardından galiyet sevinci yaşamak yerine tribünleri temizledi.
2018 Dünya Kupasından ilginç kareler gelmeye devam ediyor.
Kolombiya ile Japonya'nın karşılaştığı mücadelenin ardından Japon taraftarlardan herkes tarafından takdirle karşılaşanan bir davranış geldi.
GALİBİYET SEVİNCİ YAŞAMAK YERİNE TRİBÜNÜ TEMİZLEDİLER
Japon taraftarlar, Japonya'nın Kolombiya'yı 2-1 yenerek tarihi bir galibiyet aldığı maçın ardından galibiyet sevinci yaşamak yerine tribünü temizledi.
GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNE KARŞI İLK GALİBİYET
Japonya Kolombiya galibiyetiyle tarihinde ilk kez bir Güney Amerika ülkesine karşı galibiyet sevinci yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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