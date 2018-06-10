JAPON FUTBOLCU NAGATOMO, DÜNYA KUPASI İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Nagatomo, Dünya Kupası öncesi imaj değişikliğine gitti.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nagatomo Dünya Kupası öncesi imaj değişikliğine gitti.
SAÇLARINI SARIYA BOYATTI
Japon futbolcu zorlu turnuvadan önce saçlarını sarıya boyattı.
Nagatomo'nun bu tarz değişikliği Galatasaraylı taraftarlar tarafından sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Kaynak: haberinburada
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