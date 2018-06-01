Japon balina avcıları, Antarktika'ya yaptıkları alan çalışmasında, aralarında 122 hamile balinanın da olduğu toplam 333 balinayı avladı.

Japon avcılar 5 aylık dönemde toplam 33 balinayı öldürdü. Öldürülen balina sayısı, Uluslararası Balinacılık Komisyonu'yla paylaşılan bilgi sonucunda ortaya çıktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İÇİN OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR

Kasım 2017'de Güney Kutbu çevresindeki okyanus olan Güney Okyanusu'na giden avcılar, Mart 2018'de geri dönene kadar 333 balina avladı.

Japonya bu avcılığı bilimsel amaçlarla yaptığını savunsa da 2014 yılında BM bu "ölümcül araştırmaya" karşı karar almış, avcılık uluslararası toplum tarafından da eleştirilmişti.

SAYIYI DÜŞÜRDÜLER

BM kararının ardından yeni bir araştırma planı yayınlayan Japonya, balinaları öldürerek Güney Okyanusu'nun ekosistemini anlamak için öldürdüğünü savundu.

Japonya bu plan kapsamında avladığı balina sayısı da üçte birine indirerek 330'a sabitledi.

ETLERİ SATILDI

Balinaların etleri, Japonya'ya getirildikten sonra satılıyor. Japonya'nın yanı sıra İzlanda ve Norveç de balinacılığa devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada