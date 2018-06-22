İzlandalı oyunculara Dünya Kupasındaki Nijerya maçı öncesi cinsel ilişkiye girme izni verildi. Ancak bu izin sadece eşi olan oyuncular için geçerli olacak.

"EŞLERİ OLDUĞU SÜRECE SIKINTI YOK"

İzlanda hocası Heimir Hallgrimsson, kupa öncesi oyuncularına cinsel ilişki yasağı koyduğu iddialarını reddetti. Hallgrimsson, bir yasak koymadığını, eşleri yanlarında olduğu sürece bir sıkıntı olmadığını ancak henüz Rusya'ya varmadıkları için bu durumun bu şekilde algılandığını söyledi.

EŞİ YAKINDA GELİYOR

Cardiff orta saha oyuncusu Aron Gunnarsson, İzlanda'nın Nijerya maçından öncesindeki basın toplantısında cinsel ilişki yasağı için espri yaparken yasak hakkındaki sorulara, "Şu an için evet" cevabını verdi. Gunnarson'un eşi kısa süre içerisinde Rusya'da olacak.

Kaynak: haberinburada