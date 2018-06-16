Binlerce Emekliye Kötü Haber! Ödeme Yapılmayacak
Messi'nin Kaçırdığı Penaltıdan Sonra İsrail'den Şaşırtan Yorum
Demet Akalın Vantilatörün Azizliğine Uğradı
20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
Dünya Kupasında Hırvatistan, Nijerya'yı Rahat Geçti: 2-0
Erdoğan'dan İnce'nin Teklifine Sert Cevap: Biz Seni Muhatap Alır Mıyız?
Alman Polisi Soru Soran Türk Genci Köpeğine Isırttı
İzlanda Maçında Penaltı Kaçıran Messi, Günah Çıkardı
Başbakan'dan Cemevlerinin Statüsüyle İlgili Kritik Açıklama!
Cedi Osman: Lebron'la Oynamak Hayaldir, Ben Gerçekleştirdim
Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Yerel Ve Kuvvetli Olacak
Irkçı-Faşist Altın Şafak Partisi Milletvekili Kostas Barbarusis, Başbakan Çipras'ı Vatan Haini İlan Etti
Psv'den Cocu İçin Açıklama Geldi: Fenerbahçe Önce Bizimle Anlaşsın
Dünya Kupasında Günün Son Maçı Başladı
Vicdansız Baba İle Oğlunun Sokak Köpeğini Pompalı Tüfekle Vurduğu Anlar Kamerada
Federer, Dünya 1 Numarası Olmayı Garantiledi
Arjantin'de Maradona Şoku! Statta Gözaltına Alındı
Moskova'da Taksi Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı
Peru - Danimarka Maçında Hakem, Asistan Hakem Sistemiyle Penaltı Verdi
Danimarka, Dünya Kupasına Peru'yu Yenerek Başladı: 1-0

İzlanda maçında penaltı kaçıran Messi, günah çıkardı

İZLANDA MAÇINDA PENALTI KAÇIRAN MESSİ, GÜNAH ÇIKARDI

2018 Dünya Kupasında İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin'de penaltı kaçıran Messi "Puan kaybının sorumlusu benim. Kazanmak bizi rahatlatacaktı." dedi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : İzlanda Maçında Penaltı Kaçıran Messi, Günah Çıkardı(6/10)2

2018 Dünya Kupası'nda İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin'de Messi'nin kaçırdığı penaltı gündem oldu. Beklentilerin altında bir performans ile oynayan Arjantinli yıldız maç sonu yaptığı açıklamda puan kaybından dolayı kendini sorumlu tuttuğunu söyledi.

Messi maç sonu, "Beraberlik nedeniyle, penaltıyı kaçırdığım için kendimi sorumlu tutuyorum. Kazanarak başlamak istedik, bu bizi rahatlatacaktı. Şimdi önümüzdeki 2 maçı kazanmalıyız" açıklamasında bulundu.

"MESSI'NİN ATTIĞI PENALTILARI İZLEMİŞTİM"

Messi'nin penaltısını kurtararak maçın kahramanı olan İzlanda kalecisi Halldorsson ise maç sonu yaptığı açıklamada "Penaltıyı kurtarınca benim için bir rüya gerçekleşmiş oldu. Messi'nin daha önce attığı birçok penaltıyı izlemiştim, ödevimi iyi yaptım. Bana karşı atılan penaltıları da izlemiştim, onun da benden ne beklediğini biliyordum." dedi.

İzlanda Teknik direktörü Hallgrimsson ise, "Bu İzlanda için harika bir başarı. Arjantin'in turnuvada ilerleyeceğini düşünüyorum, bu yüzden bizim için harika bir skor. Defansın arkasında bıraktıkları boşlukları daha fazla kullanmak istiyorduk. Topu alamayınca, bunu da çok yapamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İzlanda  Maçında  Penaltı  Kaçıran  Messi  Günah  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER