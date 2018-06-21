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iyi parti'ye son dakika gölü! 80 genç istifa edip ak parti'ye geçti

İYİ PARTİ'YE SON DAKİKA GÖLÜ! 80 GENÇ İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇTİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı başta olmak üzere İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen 80 gence rozetlerini taktı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : İyi Parti'ye Son Dakika Gölü! 80 Genç İstifa Edip Ak Parti'ye Geçti(8/10)10


Başbakan Yardımcısı Fikri Işık İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen 80 gence rozetlerini taktı.



80 GENÇ, İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen 'Genç Kürsü' programına katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık, burada AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'la birlikte İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen eski İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Saka ve beraberindeki gençlere rozetlerini taktı.



"BİZ YOLU SİZİNLE YÜRÜMEK İSTEMİYORUZ" DEDİLER



Programda kısa bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Gençlik doğrunun, gerçeğin, hakkın peşinde koşmaktır. Gençlerin gördükleri bir yanlış karşısında hayır demeleri gayet doğaldır. Pek çok insanın iyi niyetle çıktığı yolda nelerin yaşandığını değerli arkadaşlarımız yakinen müşahede ettiler. 'Biz bu yolu sizinle yürümek istemiyoruz' dediler.



Bundan sonrası 'Şunu aldılar, bunu verdiler' gibi yakıştırmalar maalesef bu insanların da aslında biraz zihin dünyasının bir yansıması. Gençler siyasette hesap yapmazlar ama siyaseti hesap üzerine kuranlar da gençleri anlayamazlar" dedi. Konuşmanın ardından program basına kapalı olarak devam etti.



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Kaynak: haberinburada

 






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