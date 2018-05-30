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İyi Parti'ye Geçtikten Sonra CHP'ye Dönen Milletvekilinden Sarsıcı İtiraf: Kurbanlık Koyun Gibi Gittik

İYİ PARTİ'YE GEÇTİKTEN SONRA CHP'YE DÖNEN MİLLETVEKİLİNDEN SARSICI İTİRAF: KURBANLIK KOYUN GİBİ GİTTİK

CHP'den İyi Parti'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden, Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik" dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : İyi Parti'ye Geçtikten Sonra Chp'ye Dönen Milletvekilinden Sarsıcı İtiraf: Kurbanlık Koyun Gibi Gittik(5/10)1

CHP'den İyi Parti'ye ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Bizim haberimiz yok, Kurbanlık koyun gibi gittik." dedi.

"ANNEM KIZAR, EŞİM KIZAR" DEDİĞİNİ AKTARDI

Cumhuriyet Halk Parti Edirne il teşkilatı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde kesinleşen milletvekili adaylarını partililere ve basına tanıttı. Tanıtımda İyi Parti'ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini aktardı.

"BİZİM HABERİMİZ YOK, KURBANLIK KOYUN GİBİ GİTTİK"

Gaytancıoğlu, "Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de "Geçer" diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim "Ben yapamam, annem kızar, eşim kızar, halkım kızar dedim" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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