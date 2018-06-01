Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi
İsmi Galatasaray İle Anılan Yıldız Futbolcu İstanbul'a Geldi
Antalya'da Ameliyat Olan Genç Kızın Midesinden 1,5 Kilo Saç Çıktı
Keşmir'de Zırhlı Araç Göstericilerin Üzerine Daldı: 3 Yaralı!
Lionel Messi Kariyerinin En Güzel Golünü Açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Usta 30 Milyon Euroyu Göndermeli
Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
Ülker Stadı, Fenerbahçe Kongresine Hazır
Kefen Giyip Eylem Yapan İşçiler, Canlı Gömülme Talebinde Bulundu
Haziran'ın İlk Gününde Sürpriz! 20 Dakika Yağdı, Her Yer Beyaza Büründü
Brezilyalı Futbolcu Vagner Love: Beşiktaş'ı Fıfa'ya Şikayet Ederim
Son Dakika! Bddk'dan Sert Açıklama: Algı Operasyonları Her Daim Boşa Çıkarıldı
Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu
Londra Belediye Başkanı'ndan Çağrı: Pkk'nın Yararlandığı Yasal Boşluklar İçin Hükümet Harekete Geçmeli
Vartolu'nun Hayali Gerçek Oldu, Tarihi Kulübe İmza Attı
Bosna Hersek, Visca'nın 3 Gol Attığı Maçta Güney Kore'yi Devirdi
Didik Didik İncelenen Ceset, 17 Yıl Sonra Toprağa Verildi
Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
Kars Ve Erzincan'da 20 Dakika Boyunca Yağan Dolu, Her Yeri Beyaza Bürüdü

İYİ Parti'nin seçim şarkısı Aleyna Tilki'yi sollayarak birinci oldu

İYİ PARTİ'NİN SEÇİM ŞARKISI ALEYNA TİLKİ'Yİ SOLLAYARAK BİRİNCİ OLDU

İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Spotify'da Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki'yi geçerek ilk sıraya yerleşti.

Tarih : 01 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : İyi Parti'nin Seçim Şarkısı Aleyna Tilki'yi Sollayarak Birinci Oldu(7/10)3

İYİ Parti'nin 19 Mayıs'ta çıkan seçim şarkısı müzik dinleme platformu Spotify'da ilk sırada yer aldı.

"KUSURA BAKMA ALEYNA"

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şarkıcı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da etiketlenerek, "19 Mayıs'ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de. Kusura bakma Aleyna Tilki, Emrah Karaduman" mesajı paylaşıldı.

YILDIZ TİLBE'NİN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ikinci sırada yer alan Yalnız Çiçek'i 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' albümü için seslendirdi. Bunun yanı sıra Tilki, ilk defa yönetmen koltuğuna geçerek şarkıya klip çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İyi  Parti  Nin  Seçim  Şarkısı  Aleyna  Tilki  Yi  Sollayarak  Birinci  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER