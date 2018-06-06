İYİ Parti'nin yaptığı reklam çalışmasında Google'a "İbrahim Tatlıses" yazınca "Doğal gaz mı Bağlatacaksınız? İyi Parti'yi Bekleyin" mesajı çıkıyordu. MHP'den de aynı şekilde yanıt geldi, artık İYİ Parti yazınca MHP'nin sitesi çıkıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için İYİ Parti'nin Google'da yaptığı reklam çalışmasında "İbrahim Tatlıses" yazınca "Doğalgaz mı Bağlatacaksınız? İyi Parti'yi Bekleyin" mesajı çıkıyordu. MHP'den de aynı şekilde yanıt geldi. Google'da "MHP" araması yapıldığında "Ülkücülük MHP'de olur. Başbuğ Alparslan Türkeş" mesajı çıkıyor.

İYİ PARTİ KAMPANYASINDA GOOGLE'DAN YARARLANDI

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, seçime katılacak partiler kampanyalarını farklı yollarla seçmenlere duyurmaya çalıyor. Bu çalışmaların farklı bir örneği de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti, Google reklamlarını kullanarak seçmenelere ulaşmaya çalışıyor

"İBRAHİM TATLISES YAZINCA, İYİ PARTİ ÇIKIYORDU"

Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti de Google reklamlarıyla farklı bir strateji izledi. Google'da "özgürlük", "vpn", "AK Parti", "rüyada güneş", "rüyada altın", "gençler", "boş oda" kelimeleri için çalışma yapıldı.

Bu kelimeler aratıldığında kullanıcılar İYİ Parti'nin seçim kampanyasına ilişkin reklamlarıyla karşılaşıyor. Ayrıca Google'a "İbrahim Tatlıses" yazınca "Doğalgaz mı Bağlatacaksınız? İyi Parti'yi Bekleyin" mesajı çıkıyordu.

MHP'DEN CEVAP GECİKMEDİ

İYİ Parti'nin kampanyasının ardından, MHP de yapılan çalışmaya aynı şekilde cevap verdi. Google'da "İyi Parti" araması yapıldığından "Ülkücülük MHP'de olur | Başbuğ Alparslan Türkeş" mesajı çıkıyor ve kullanıcılar "Cumhur İttifakı" hakkında bilgiler içeren web sitesine yönlendiriyor.

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Kaynak: haberinburada