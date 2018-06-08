İYİ PARTİ'NİN ELİNDEKİ SON SEÇİM ANKETİ: YÜZDE 16,8'İN ALTINA HİÇ DÜŞMEDİK
24 Haziran seçimleriyle ilgili ellerindeki son anketi kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, "Şu anda yüzde 16,8'in altına düşen anketimiz hiç yok" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili olarak ellerine gelen anketlerde partilerinin yüzde 16,8'in altına düşmediğini söyledi.
Millet İttifakı'nda ortakları olan Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun, ikinci tura CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin kalması halinde tabanını desteğe ikna etmekte zorlanacağını da savunan Türkkan, CHP'ye de sert eleştiriler yöneltti.
"HALK ANA MUHALEFET PARTİSİNE GÜVENMEDİ"
İYİ Parti'nin tahminlerden fazla oy alabileceğini savunan Lütfü Türkkan, "Üçüncü çıkış yolu arıyordu herkes. Ana muhalefet partisine de çok güvenemedi. Güvenmiş olsaydı CHP daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayabilirdi" dedi.
"YÜZDE 16,8'İN ALTINA HİÇ DÜŞMEDİK"
Eski MHP milletvekili olan Türkkan şöyle devam etti: "Üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İYİ Parti çıktı. İYİ Parti'yi millet mutlaka bir yere konumlandıracak. Bizim yaptığımız hiçbir ankette şu anda yüzde 16,8'in altına düşen anketimiz hiç yok. Üstlerini de gördük."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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