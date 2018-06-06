İyi Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Habertürk Tv'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken çok sayıda İyi Partili CNN Türk'ün Akşener'e ambargoda bulunduğunu iddia ederek CNN Türk önünde protesto yaptı.

MERAL AKŞENER, FATİH ALTAYLI'NIN PROGRAMINA KONUK OLDU

24 Haziran seçimleri için çalışmalarına ve mitinglere bir gün ara veren İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

İYİ PARTİLİLER CNN TÜRK BİNASININ ÖNÜNDE TOPLANDI

Meral Akşener programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken çok sayıda İyi Partili Kanal D ve CNN Türk binaları önünde toplandı. Partililer CNN Türk'ün Akşener'e ambargoda bulunduğunu iddia ederek protestoda bulundu.

ÇOK SAYIDA İYİ PARTİLİ DESTEK VERDİ

Medyanın kendisine karşı tutumunu "O meydanlar doluyorsa, o şehir sizi konuşur, 'kadın geliyor, iyi parti geliyor' deniyor. Dolayısıyla bu işi o yolla çözüyorsunuz. Ama vatandaşın bilgi alma hakkı ortadan kalkıyor" ifadeleri ile eleştiren Meral Akşener'e çok sayıda İyi Partili'den destek geldi.

MERAL AKŞENER'İN KATILDIĞI PROGRAM DUVARA YANSITILDI

CNN Türk ve Kanal D binaları önünde toplanan kalabalık bir İYİ Parti kitlesi ellerindeki meşaleleri yakarak bütün dikkatleri üzerine topladı. Ayrıca Meral Akşener'in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletildi.

İYİ PARTİLİLER CNN TÜRK'Ü PROTESTO ETTİ

Partililer CNN Türk'ün, İYİ Parti ve Meral Akşener'e uyguladığı iddia ettikleri ambargoyu protesto etti.

Kaynak: haberinburada