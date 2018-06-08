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İYİ Parti'li Adayın Bulunduğu Araç Kaza Yaptı : 1 Ölü, 3 Yaralı

İYİ PARTİ'Lİ ADAYIN BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPTI : 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Mersin'in Silifke ilçesinde seçim çalışması yapan İYİ Parti milletvekili adayının bulunduğu araç, virajda bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken milletvekili adayı ile bir kişi daha yaralandı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : İyi Parti'li Adayın Bulunduğu Araç Kaza Yaptı : 1 Ölü, 3 Yaralı(5/10)1

Mersin'in Silifke ilçesinde seçim çalışması yapan İYİ Parti milletvekili adayı Özer Özel'in bulunduğu araç, virajda bir otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Bilgeç öldü, İYİ Partili Özel ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

İYİ PARTİ MERSİN 3'ÜNCÜ SIRA ADAYI KAZA YAPTI

Kaza, Silifke'nin Balandız Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seçim çalışması yapan İYİ Parti Mersin 3'üncü sıra milletvekili adayı Özer Özel'in bulunduğu 33 KNM 33 plakalı otomobil, virajda, Silifke'den Gülnar yönüne giden Muhammed Bilgeç yönetimindeki 33 KS 897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bilgeç, olay yerinde yaşamını yitirdi, İYİ Partili Özel ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücüler ve sağlık ekipleri tarafından Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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