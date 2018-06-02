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İyi Parti Edirne 1'inci Sıra Milletvekili Adayı İstifa Etti

İYİ PARTİ EDİRNE 1'İNCİ SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI İSTİFA ETTİ

İyi Parti'nin Edirne birinci sıra milletvekili adayı İmren Çakırlar, adaylıktan istifa etti.

Tarih : 02 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : İyi Parti Edirne 1'inci Sıra Milletvekili Adayı İstifa Etti(8/10)4

İyi Parti'nin YSK tarafından adaylığı düşürülen Edirne milletvekili birinci sıra adayı yerine listeye konulan diğer aday istifasını sundu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İyi Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, YSK tarafından adaylığı düşürülen Mehmet Akalın'ın yerine birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen İmren Çakırlar'ın milletvekilli adaylığından istifa ettiği belirtildi.

AKALIN'IN YERİNE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Açıklamada, Çakırlar'ın istifa dilekçesini İl Seçim Kurulu'na sunduğu kaydedildi.

Çakırlar, YSK tarafından milletvekilliği adaylığı yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürülen Mehmet Akalın'ın yerine aday olarak gösterilmişti.

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Kaynak: haberinburada



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