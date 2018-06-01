Emre Can İtalyan Devi İle Anlaşma Sağladı
Ali Koç İddialı Konuştu: Bir Hayali Gerçekleştireceğiz
Cenk Tosun: Takım Arkadaşlarım Ve Türk Halkından Özür Dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İşte Yerli Otomobil Projesinin Ceo'su
Millilerden Gollü Beraberlik
Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin
Milli Takımın, Tunus'la Oynadığı Maçta Saha Karıştı!
Fransa, Hazırlık Maçında İtalya'yı Rahat Geçti: 3-1
Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu Mesaj!
Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
Filistinlilerin Korunmasını Ön Gören Bm Tasarısını, Abd Veto Etti!
Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi
Bursaspor'dan İbrahim Yazıcı'ya Büyük Vefa
Bakandan 100 Bin Yeni Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi!
Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
Erdoğan, Uber Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok
Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek

İtalyan Motorsikletçi Michele Pirro, Korkunç Bir Kaza Geçirdi

İTALYAN MOTORSİKLETÇİ MİCHELE PİRRO, KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRDİ

İtalya'da yapılacak Moto GP yarışı öncesinde antrenman yapan İtalyan Motorsikletçi Michele Pirro, 200 km hızla giderken korkunç bir kaza yaptı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : İtalyan Motorsikletçi Michele Pirro, Korkunç Bir Kaza Geçirdi(6/10)2

İtalya'da yapılacak olana Grand Pix motor yarışı öncesi idman çalışmaıs yapan İtalyan motorsikletçi Mıchele Pirro saatte 200 KM hızla gittiği sırada dengesini kaybedip metrelerce havaya uçtuktan sonra yere çakılıpğ meterelerce yerde sürüklendi.

KAZAYLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Bilinci kaybeden motorsikletçiye ilk müdahele pistte yapıldı. Daha sonra helikopter ile Florence'deki bir hastaneye kaldırılan motocunun bilincinin yerinde olduğu insanları tanıdığı ama kaza ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtalyan  Motorsikletçi  Michele  Pirro  Korkunç  Bir  Kaza  Geçirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER