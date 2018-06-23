İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Milan'ın bu yıl Avrupa kupalarından men edileceğini ve 30 milyon euro para cezası alacağını yazdı.

Geride kalan sezonda transfere 210 milyon euro harcayan Milan, UEFA'nın nefesini ensesinde hissediyor.

Yapılan büyük yatırıma rağmen Serie A'yı ancak 6. sırada tamamlayabilen ve büyük hayal kırıklığı yaratan İtalyan kulübüne Avrupa futbolunun patronundan büyük bir yaptırım geleceği iddia edildi.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN!

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un bugün duyurduğu habere göre önümüzdeki pazartesi günü Milan, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilecek.

Gazete, İtalyan devine bununla birlikte tam 30 milyon euroluk bir para cezasının verileceğini öne sürdü.

KULÜBÜN SAHİBİ DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan Milan'ı bekleyen büyük tehlike, sadece UEFA'dan gelebilecek ağır bir cezayla sınırlı değil.

Kulübün sahibi olan Yonghong Li'nin Milan'ın kasasına koyması gereken 32 milyon euro'yu zamanında sağlayamaması nedeniyle İtalyan devinin yeniden satılma ihtimali de bulunuyor.

Kaynak: haberinburada