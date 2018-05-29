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İtalya'da yer yerinden oynayacak! Böyle takas görülmedi

İTALYA'DA YER YERİNDEN OYNAYACAK! BÖYLE TAKAS GÖRÜLMEDİ

İtalya Serie A'da dev bir takas gündeme geldi. Son şampiyon Juventus Mauro Icardi için Inter'e Gonzalo Higuain'i önerdi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : İtalya'da Yer Yerinden Oynayacak! Böyle Takas Görülmedi(6/10)2

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Juventus, transferde yılın sürprizine imza atmak için çalışmalara başladı. İtalya basınının iddiasına göre Juventus, Inter'in golcü oyuncusu Mauro Icardi'yi transfer etmek için 50 milyon Euro ve Gonzalo Higuain'i gözden çıkardı.

Inter formasıyla bu sezon etkileyici bir performans ortaya koyan Icardi'nin sözleşmesinde 110 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor ancak bu madde sadece İtalya dışındaki kulüpler için geçerli.

WANDA NARA, YENİ SÖZLEŞME DEMİŞTİ

Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Inter ile yeni sözleşme için konuşacaklarını söylemişti.

Mauro Icardi yerine Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer alan Higuain, bu sezon Juventus formasıyla 50 maçta 23 gol atarken Icardi, Serie A'da 34 maçta 29 gole imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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