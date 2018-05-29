İTALYA'DA KRİZ TIRMANDI, AVRUPA BORSALARI DİBE ÇAKILDI!
İtalya'daki hükümet krizi Avrupa piyasalarını vurdu. İngiltere hariç tüm AB üyelerinin borsaları dibe çakıldı.
İtalya'da Cumhurbaşkanının hükümeti kurmakla görevlendirdiği ekonomist Carlo Cottarelli'nin güvenoyu almasına zor gözüyle bakılırken ağustosta erken seçime gitme olasılığı ağır basıyor.
AVRUPA BORSALARI TEPE TAKLAK OLDU
Kriz nedeniyle Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığını bildirdi. Avrupa borsaları günü İtalya kaynaklı gelişmeler nedeniyle İngiltere hariç düşüşle kapandı.
"AVRUPA YANLISI İTALYA İSTİYORUZ"
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, İtalya'daki siyasi gelişmenin istikrarsızlığa yol açmamasını beklediklerini belirterek, "Biz istikrarlı, demokratik ve Avrupa yanlısı bir İtalya istiyoruz." dedi.
"İTALYA'NIN KADERİ FİNANSAL PİYASALARIN ELİNDE"
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Oettinger'in tepki çeken sözleriyle ilgili "İtalya'nın kaderi finansal piyasaların elinde değil" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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