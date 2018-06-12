İTALYA, YPG/PKK'YA DESTEK İÇİN ASKER GÖNDERDİ
Terör örgütü YPG/PKK'ya bir destek de İtalyan ordusundan geldi. İtalyanlar, ABD ve Fransa güçlerinin yanı sıra YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.
ÇATIŞMALARA DOĞRUDAN KATILMAYACAK
AA'nın Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri girdi.
Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.
Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor. İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi.
OPERASYON SÜRÜYOR
DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.
YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.
Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.
Kaynak: haberinburada
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