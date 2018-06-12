İnşaat Temelinde Rastgele Bulundu, Eledikçe Fışkırıyor
Zeytinlerine Zarar Veren 22 Keçiyi Pompalı Tüfekle Öldürdü!
Yeni Radar Teknolojisiyle Mehmetçik Artık Duvarın Arkasını Görebilecek
Yola Çıkacak Sürücüler Aman Dikkat! 63 Kara Nokta Kazaya Davetiye Çıkarıyor
Arkadaşlarının Cesedini Önce Bavula Sonra Çamaşır Makinesine Yerleştirip Üzerini Alçıpanla Kapatmışlar
Erdoğan'dan İnce'ye: Kıraathanedeki Keklere Takmışlar, Asıl Kek Bunlar
İtalya, Ypg/Pkk'ya Destek İçin Asker Gönderdi
Katar'dan Bodrum- Milas'a İlk Uçak Seferi Bugün Gerçekleştirildi
Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
Erdoğan Yarın Açılışını Yapacak! 138 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor
Son Dakika! Erdoğan'ın Mitinginde Hdp'liler Vardı Eleştirisine İnce'den Yanıt: Ak Partililer De Vardı
Yakının Cenazesinden Dönen Genç, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kadir Gecesi'nde İş Yerine Giren Hırsız, Kur'an-I Kerim'i Öpüp Soyguna Devam Etti
Sporting Lizbon'da Deprem! Futbolcular Takımdan Kaçıyor
Ali Koç Yönetimi, Tazminat Ödemeden Müjdat Yetkiner'le Yollarını Ayırdı
Bayram Yolculukları Başladı, Bandırma Feribot İskelesi'nde Uzun Kuyruklar Oluştu
Cani Koca, Nur'u 9 Yaşındaki Kızının Önünde Boğmuş
Selahattin Demirtaş Seçmenlerine Bu Kez Whatsapp Üzerinen Seslendi
Ünlü Ceo Geneleve Gidip Parasını Şirkete Ödetmiş
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı Göztepe'ye Kiralıyor

İTALYA, YPG/PKK'YA DESTEK İÇİN ASKER GÖNDERDİ


İtalya, YPG/PKK'ya destek için asker gönderdi
Tarih : 12 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : İtalya, Ypg/Pkk'ya Destek İçin Asker Gönderdi(7/10)3

Terör örgütü YPG/PKK'ya bir destek de İtalyan ordusundan geldi. İtalyanlar, ABD ve Fransa güçlerinin yanı sıra YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.

ÇATIŞMALARA DOĞRUDAN KATILMAYACAK

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri girdi.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.

Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor. İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtalya  Ypg/Pkk  Ya  Destek  İçin  Asker  Gönderdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER