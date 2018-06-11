İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatlarına Aday Olmayacak
Tatil İçin Antalya'ya Giden Ünlü Şarkıcı Cinayet İşledi!
Ünlü Oyuncu Çılgına Döndü: Ezilerek, Sürünerek Öl!
Dördüncü Hakem, Oyuna Dönmek İsteyen Neymar'ı Formasından Çekti
Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde Zafer Sebastian Vettel'in Oldu
Sofiane Feghouli: Galatasaray'da Mutluyum
Sokak Ortasında Aldatma Kavgası: Onunla Ne Yaptığını Biliyorum!
Uyuşturucu Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ulusoy'un Oynadığı Dizisinin Kadrosuna Sürpriz İsimler Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Taffarel, Alisson Becker Hakkında Çıkan Transfer Haberlerini Yalanladı
İlkay Gündoğan: Kendi Taraftarların Tarafından Islıklanmak Çok Zor
Fıfa, Fan Fest'in Resmi Açılışı Gerçekleştirdi
Alman Ekibi Tsv Steinbach, Beşiktaş'tan Gani Sevim'i Kabul Etti
Deniz Akkaya'nın Cesur Pozu Olay Yarattı
Porto, Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Alex Telles'i Satmıyor
Fenerbahçe'ye Barcelonalı Golcü
Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
Nice Forması Giyen Mario Balotelli, Marsilya'ya Transfer Oluyor
Yer Yerinden Oynayacak! İşte Okay Yokuşlu'nun Yeni Takımı
Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da

İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olmayacak

İSVİÇRE, 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAY OLMAYACAK

İsviçre'nin Sion kenti, referandumdan ret oyu çıkması nedeniyle 2026 Kış Olimpiyatlarını düzenlemeye aday olmayacağını duyurdu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 02:10
Puan Ver : İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatlarına Aday Olmayacak(7/10)3

İsviçre'nin Sion kenti, referandumdan ret oyu çıkması nedeniyle 2026 Kış Olimpiyatları'nı düzenlemeye aday olmayacağını duyurdu.

Sion Olimpiyat Komitesi Başkanı Jürg Stahl, 2026 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği konusunda İsviçre'nin Valais kantonu vatandaşlarının katıldığı referandumda yüzde 54 ret oyu çıktığını, bu nedenle adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAY OLMAYACAĞI DOĞRULANDI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi de (IOC) İsviçre'den hiçbir kentin 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmayacağını doğruladı.

Organizasyona ev sahipliği yapacak kent, 2019 yılının eylül ayında belli olacak. Adaylar arasında Türkiye'den Erzurum, İtalya'dan Milan ve Torino, Avusturya'dan Graz, İsveç'ten Stockholm, Kanada'dan Calgary ile Japonya'dan Sapporo yer alıyor.

2022 Kış Olimpiyatları ise Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsviçre  2026  Kış  Olimpiyatlarına  Aday  Olmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER