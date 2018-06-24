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İsveç'in Türk futbolcusuna ölüm tehditleri yağıyor!

İSVEÇ'İN TÜRK FUTBOLCUSUNA ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞIYOR!

İsveç Milli Takımının Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz, Almanya maçının son dakikasında yaptığı faulün golle sonuçlanmasının ardından ölüm tehditleri almaya başladı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : İsveç'in Türk Futbolcusuna Ölüm Tehditleri Yağıyor!(8/10)4

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç'i Tony Kroos'un 90 artı 5'te attığı frikik golüyle 2-1 mağlup etti.

Frikik faulüne neden olan İsveç'in 34 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından adeta linç edildi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapıldı.

İSVEÇLİ FUTBOLCULAR JIMMY DURMAZ'A SAHİP ÇIKTI

Irkçı söylemler içeren yorumlara en büyük tepki, Durmaz'ın takım arkadaşlarından geldi.

İsveç'in forvet oyuncusu John Guidetti, Durmaz'a sahip çıkarak, "Durmaz'a yapılan yorumlar aptalca. Sahada bulunduğu süre içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Şansız bir frikiğe neden oldu, o frikik de dramatik bir şekilde gol oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'in yıldız oyuncularından Albin Ekdal da futbolcuların maçları takım olarak kazanıp kaybettiklerini dile getirerek, takım arkadaşının suçlanmasına anlam veremediğini kaydetti.

Jimmy Durmaz ise her zaman nefret söylemiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, kendisine destek veren takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Yorumlara kulak asmadığını anlatan Durmaz, "Bu tür saldırılara alışkınım çünkü hayatım boyunca bu tür yorumlara maruz kaldım. Önemli olan takımımın başarısı." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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