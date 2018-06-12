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'İstihbarattan bilgi aldım' diyen Eroğan'a cevap verdi

'İSTİHBARATTAN BİLGİ ALDIM' DİYEN EROĞAN'A CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstihbarattan bilgi aldım. İnce'nin mitingine katılanların tamamı neredeyse HDP'li" çıkışına yanıt veren Muharrem İnce, "İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir?" ifadesini kullandı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : 'istihbarattan Bilgi Aldım' Diyen Eroğan'a Cevap Verdi(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada Muharrem İnce'nin dün Diyarbakır'da düzenlediği miting hakkında istihbarattan bilgi aldığını belirterek, "Neredeyse tamamı HDP'li" ifadesini kullandı.

"İSTİHBARATIN GÖREVİ MUHALEFETİ İZLEMEK MİDİR?"

Erdoğan'ın gündeme bomba gibi düşen bu çıkışı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini eniştenden öğrenmek zorunda kaldın!

"İSTİHBARAT SENİ KANDIRMIŞ"

İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim."

İşte İnce'nin o paylaşımları;

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Kaynak: haberinburada



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