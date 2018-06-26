İSTİFA EDECEĞİ SÖYLENTİLERİNE AK PARTİ'DEN İLK YORUM
24 Kasım seçimlerinden çıkan sonuçlar sonrası birçok partili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na kazan kaldırdı. Bugün saat 14.00'de kameralar karşısına geçecek Kılıçdaroğlu'nun istifa edebileceği konuşuluyor.
AK PARTİ'DEN İLK YORUM
Kılıçdaroğlu'nın istifa söylentileriyle ilgili AK Parti'den de ilk yorum geldi. Muharrem İnce'nin almış olduğu oy oranına atıfta bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. Bundan sonra genel başkan olur olmaz bunu bilemem ama bir siyaset bilimci olarak gördüğüm fotoğraf bu. Son derece samimi olarak söylüyorum" şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN OLUŞTURAMADIĞI HEYECANI..."
Kılıçdaroğlu'nun oluşturamadığı heyecanı İnce'nin oluşturduğuna dikkat çeken Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun sahada oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturdu. Türk siyasetinin de yeni ve önemli bir aktör kazandığı da ortaya çıkıyor" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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