Eren'i Şehit Eden Teröristin Elindeki Sarı Eldivenin Sırrı Çözüldü
Konvoyunun Önünü Kesen Acılı Anne, Erdoğan'dan Oğlunun Katillerinin Bulunmasını İstedi
Melih Gökçek'in Hayali Ankapark İçin İhaleye Çıkılıyor
'gerekliyse Bekletmeyiz' Sözü 3 Milyon Gence Umut Oldu
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulda Gerginlik!
Marmaris'te Adım Atacak Yer Yok! Kentin Girişinde Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
'işte Meydan, İşte Sandık! Buyrun Referandumsa Referandum'
Fenerbahçe'de Tarihi Kongre Başladı! Canlı Takip
Moody's'in Türkiye Hamlesine Yanıt Veren Şimşek, Atılan Adımları Sıraladı
Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Sanki Abd Başkanı Seçiliyor
Liselere Girişte Uygulanan Merkezi Sınav Sona Erdi
Abdüllatif Şener Kendisine Tepki Gösteren Vatandaşları Tehdit Etti: Hesap Vereceksiniz
Açık Unutulan Kamyon Kasası Üst Geçide Çarptı: 6 Yaralı
Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Galatasaray'ın Sınırlarını Uefa Çizecek
Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor
Akar'dan Kritik Görüşme! Abd'li Mevkidaşı İle Suriye'yi Konuştu
Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Geceyi Ormanda Uyuyarak Geçirdi!
Suudi Arabistan'da Deprem! Veliaht Prens Bir Bakanı Görevden Aldı, Kültür Bakanlığı 2'ye Bölündü
Fenerbahçe'de Tarihi Kongre

'İşte meydan, işte sandık! Buyrun referandumsa referandum'

'İŞTE MEYDAN, İŞTE SANDIK! BUYRUN REFERANDUMSA REFERANDUM'

AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. İşte meydan işte sandık! Buyrun referandumsa referandum." dedi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : 'işte Meydan, İşte Sandık! Buyrun Referandumsa Referandum'(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında konuştu. Yıldırım, muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarının parlamenter sistem mesajları hakkında, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA BAKIYORUM İBRETLE İZLİYORUM"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kültür Merkezi'nde İl Danışma Meclisi ve milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. Bir referandum çabası var. 16 Nisan halk oylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum." dedi.

"BİR KULAĞI KANDİL VE PENSİLVANYA'DA OLANLAR ÜLKENİN GELECEĞİNİ İNŞA EDEMEZ"

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti, "FETÖ ile ilgili ağızlarından bir şey çıkıyor mu? Sadece dedikleri FETÖ'nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın bunların hesabını ver, bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez."

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   İşte  Meydan  İşte  Sandık  Buyrun  Referandumsa  Referandum      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER