24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, liderler ellerindeki anketleri de açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anketler hakkında konuşmayı isabetli bulmadığını söylerken, CHP'nin adayı İnce ilk turda seçilebileceğini ifade etti. İYİ Parti'nin adayı Akşener ikinci tura kalacağını iddia ederken, Saadet Partisi'nin adayı Karamollaoğlu ise dip dalga vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, kamuoyu anketleri yayınlanmaya devam ediyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı adayları ve seçime katılacak siyasi partiler kendi anketlerini de yaptırmaya devam ediyor.

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının açıkladığı anketler...

ERDOĞAN, RAKAM VERMEKTEN KAÇINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında kamuoyu anketlerine ilişkin olarak, "Benim bir prensibim var. En büyük kamuoyu araştırması milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir teveccühün olduğunu görüyorum. Bunu niye söylüyorum. Bir tarafta 16 yıl bu ülkeyi yönetmiş biri var. Bir yanda bu işlerden hiç anlamayan biri var. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır" demişti.

YILDIRIM: GAYET İYİ GÖRÜNÜYORUZ

"Seçime yönelik oran vermek, tahmin yapmanın seçmenin iradesine saygısızlık olduğunu düşünüyorum" diyen Başbakan Binali Yıldırım da, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gazete, televizyon ve medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar yemeğinde, "Gerçek anket sandıktaki sonuçtur. AK Parti olarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimde biz gayet iyi görünüyoruz. İlk turda bu iş bitecek inşallah" ifadelerini kullandı.

İNCE: İKİNCİ TURA GEREK KALMAYACAK

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise elinde seçimlere dair anketler olduğu belirterek, "İkinci tura gerek kalmayacak. Benim partimden daha fazla oy almam normal olur" diye konuştu. İnce ankete ilişkin Habertürk TV'de şunları söyledi:

İnce "24 Haziran'da Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak, gördüğüm bu. Oyumuzun korkunç arttığını görüyorum. Şunu görüyorum yaklaşıyor otobüs kentten kolay kolay çıkamıyoruz. Çanakkale'de bir saati buldu çıkmamız, insanlar aracın etrafını sarıyor. Zafer işareti yapıyor, Bozkurt işareti yapıyor, seninleyim diyor. Muhafazakar biri sana oy vereceğim diyor" dedi.

AKŞENER: İKİNCİ TURA BEN KALACAĞIM

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan korkuyor benden. Siz korktuğunuzu dikkate alır mısınız? Kendisi ne zaman beni dikkate alacak? 2. tura kaldığımda. Zaten Sayın Erdoğan CHP'den oy istemiyor. Orayı şeytanlaştırarak yüzde 65'lik sağın her renginden oy almaya çalışıyor. Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: DİP DALGA GELİYOR

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında anketlere ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini örnek gösterdi. Karamollaoğlu, "Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye çok güzel hizmetler yapan birisi. Bu kararı veren Fenerbahçe camiasını da tebrik ediyorum. Ali Koç yeni nefes olacak. Dip dalga geliyor. Kimse dip dalganın geldiğini kestiremedi. Benim kanaatim aynı durum seçimlerde de aynu durum meydana gelecek. Fikirlerini ortaya koyanlar temkinli. Fikirlerini ortaya koyanlar endişe duyuyor, bana zara gelir mi diye" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı'nın, muhafazakar kesim "Biz neden CHP'ye oy verelim, Karamollaoğlu yanlış tercih yaptı diye" diyorlar ne düşünüyorsunuz şeklindeki sorusuna ilişkin Karamollaoğlu şunları söylemişti: "Herkes kendi tercih ettiği partiye oy verecek. Biz Türkiye'de farklı düşüncede olan partilerin yeri geldiğinde bir araya gelmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bir tanesi CHP 1950'den beri tek başına iktidar olamadı. 'Bize oy verecek arkadaşlar sabit kalsın en büyük parti biz oluruz, CHP'ye gidecek oy bize gelir' neden bunu düşünmüyorlar? Siyasette bir dalga geliyor, bunun bize doğru geleceğine inanıyorum. Nereye gitsem tahmin edemeyeceğim kadar ilgi var. Çok farklı kanaatlere sahip insanlar. İlk defa söylemlerimize dikkat ediyorlar, dinlememişler hiç. İnsanlar arayış içerisinde, problemlerine çözüm arıyorlar."

KILIÇDAROĞLU: 29-32 BANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye ilişkin anket sonuçları hakkında oy oranının yüzde 29-30-32 bandında göründüğünü söylemişti.

BAHÇELİ'DEN ANKET TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklanan anketlere tepki gösterirken "MHP'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaklardır. Öyle haller vardır, melek bile imrenir; öyle haller vardır ki iblis bile iğrenir. Algı ve ayak oyunlarıyla milli iradeyi çarpıtmaya, milletimizi aldatmaya heves eden satılık anketçilerden iblis bile iğrenir durumu gelmiştir" demişti. Bahçeli, "Bir dedikleri diğerini tutmuyor, sürekli yalan, sürekli fitne. MHP anketlere girmez, rakamlara girmez, yüzde hesaplarıyla anlaşılmaz. Hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez" ifadelerini kullandı. Bahçeli, sözlerinin devamında, "Bir yanda emek veren, ter akıtan helal lokması için çırpınan milyonlar. Diğer yandan da milletin sırtından geçinen, fildişi kulelerinde fikren sefalet, fiziken sefahat içinde yaşayan küçük bir azınlık ve kaymak tabaka karşımızdadır. Bu açmazın da giderilmesi şarttır. Nitekim ümit de MHP'dir" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'TAN ANKET YOK

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise anket sonuçlarına ilişkin bir yorumda bulunmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı "her halükarda en net cevabı 24 Haziran'da sandıkta, halktan alacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada