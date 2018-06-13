Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fernandao'nun satışından 3 milyon dolar gelir elde ettiklerini duyurdu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Biz göreve geldiğimizde her şeyin şeffaf olacağını söylemiştik. Fernandao'nun satışını açıklamak zorunda olmadığımız için açıklamadık. Fakat biri sorduğunda bunu açıklayacaktık. Siz sordunuz o yüzden cevap vereyim. Dernandao'nun satışından 3 milyon dolar gelir elde ettik.

"SEZON SONU KONTRATI BİTECEKTİ"

"Bize de uyabilecek tarzda oyuncular arıyoruz. Saha içinde, saha içinde futbolcunun kendisine ne kadar baktığı birebir etkileyen konulardır. Yaptığımız en büyük yatırım futbolculardır. Kadro yapısı olarak değil çalıştığınız iklim ortamı olarak da bu kadroyu ikinci yapmak da başarıdır. Gelecek sezonla ilgili beklentilerini paylaştı. Biz yerli hocayla devam edeceksek Aykut hocadan başka birini düşünmüyoruz. Ersun Yanal ile görüştüğümüz yalan. Kendisinden bir müddet süre istedim. Yeni bir yolculuğa çıktık. Duygusallığa yer vermeden, ya da minimum yer vererek en sağlıklı kararı almaya çalışıyoruz. Nihai kararımızı verdiğimiz zaman sizlerle anında paylaşacağız. Fernandao için beklenmeden gelen süreli bir teklifti. Comolli bizimle paylaştı, ben hocamızla paylaştım. Semih beyle artısını eksisine baktık. 32 yaşında bir oyuncu. Kontratı bitiyor seneye, 6 ay sonra boşa çıkacaktı. Kulübün çıkarları doğrultusunda en doğrusu olduğunu söyleyebilirim"

Kaynak: haberinburada