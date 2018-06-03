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İşte dünyanın en pahalı otomobili! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI OTOMOBİLİ! FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

1963 model Ferrari GTO, 70 milyon dolarla şimdiye kadar satılan en pahalı otomobil oldu. Söz konusu araçtan sadece 36 tane üretilmişti.

Tarih : 03 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : İşte Dünyanın En Pahalı Otomobili! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor(5/10)1

Dünyanın önde gelen koleksiyoncularından Ferriari uzmanı Marcel Massini, 1963 model Ferrari GTO'nun 70 milyon dolar bedelle Alman koleksiyoner David MacNeil'e satıldığını iddia etti. Bu rakam şimdiye kadar bir otomobil için ödenen en yüksek bedel. Daha öncesinde bilinen en yüksek rakam 2013 yılında 52 milyon dolarla yine bir 1963 Ferrari GTO'nun satışında gerçekleşmişti.

NADİR BULUNAN BİR MODEL

Aracın yeni sahibi MacNeil, araba paspasları üreticisi WeatherTech şirketinin kurucusu.

2014 yılında ise 1962 model bir Ferrari GTO 38 milyon dolara satılmıştı.

Ferrari GTO'lar koleksiyonerler açısından son derece değerli bir araç. Nadir bulunuyor olması, gücü, güzelliği ve yarış pistlerindeki başarısı ile her dönem koleksiyoncuular arasındaki popülaritesini koruyor.

OTOMOBİL, 1964 RALLİSİNDE 1. OLMUŞ

70 milyon dolara satılan Ferrari GTO, 1964 yılında yapılan Tour de France rallisinde birinci olmuş, Le Mans'ta ise dördüncü gelmişti.

Aracın yeni sahibi MacNeil sorulara yabnıt vermezken, kendisi halihazırda en bilinen Ferrari koleksiyonerleri arasında yer alıyor. Kaynaklar, MacNeil'in birkaç tane milyon dolarlık aracının olduğunu, GTO sahipliğinin ise kendisini koleksiyonerler arasında en üst sınıfa çıkaracağını belirtiyor.

FİYATLAR DAHA DA ÇIKABİLİR

Ferrari GTO sahipleri arasında Ralph Lauren, Lawrence Stroll ve Walmart'ların varisi Rob Walton gibi isimler bulunuyor.

Massini, GTO fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyor. Bir taraftan Feraari koleksiyoneri milyarderlerin sayısının artması diğer yandan bu arabadan sadece 36 tane olması, fiyatları devamlı yukarı çekiyor. Massini'ye göre önümüzdeki 2-3 yılda aracın fiyatı 100 milyon dolara ulaşabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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