İŞTE ALİ KOÇ'UN ÇOK KONUŞULACAK YÖNETİM LİSTESİ
Fenerbahçe'de tarihi seçim geldi çattı! Türk futbol tarihinin en büyük başkanlık seçimi öncesi Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
Başkanlık için, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışıyor. Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en zorlu seçim olması beklenen yarış öncesinde Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
İŞTE ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Ali Koç, Metin Şen, Erol Bilecik, Semih Özsoy, Fethi Pekin, Gökhan Akça, Turan Şahin, Kemal Danabaş, Simla Beyazıt, Burhan Karacam, Sina Afra.
Kaynak: haberinburada
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