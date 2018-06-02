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İşte Ali koç'un çok konuşulacak yönetim listesi

İŞTE ALİ KOÇ'UN ÇOK KONUŞULACAK YÖNETİM LİSTESİ

Fenerbahçe'de tarihi seçim geldi çattı! Türk futbol tarihinin en büyük başkanlık seçimi öncesi Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Tarih : 02 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : İşte Ali Koç'un Çok Konuşulacak Yönetim Listesi(6/10)2

Başkanlık için, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışıyor. Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en zorlu seçim olması beklenen yarış öncesinde Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Ali Koç, Metin Şen, Erol Bilecik, Semih Özsoy, Fethi Pekin, Gökhan Akça, Turan Şahin, Kemal Danabaş, Simla Beyazıt, Burhan Karacam, Sina Afra.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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