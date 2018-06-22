9 Siyasi Parti, Seçime Saatler Kala İnce'ye Destek Kararı Verdi!
Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
6 Liralık Patates İle İlgili Bakan'dan Sert Çıkış: Hesabını Soracağız
Türkiye İçin Teyakkuz'da Mı? Imf, İddialara Son Noktayı Koydu!
Gökçek'ten Twitter'da Çok Tartışılacak Anket! İnce'yi Topa Tuttu
İşte 2 Milyar Tl Harcanan Sur'un Son Hali!
Dünya Kupasında Sırbistan'a Son Dakika Şoku!
Cumhurbaşkanı Macron'a Şok! Kızan İşçiler Sarayın Gazını Kesti
Türk Ve Abd'li Askeri Yetkililer Menbiç'te Koordinasyon Toplantısı Yaptı
Gömleğiyle Kendini Asan Genci Mezarlık Görevlisi Kurtardı
3 Ülke, Savunma Alanında Birleşip Türkiye'yi Küstahça Tehdit Etti!
''davutoğlu'nun Hatalarını Yaparlarsa Her Şey Biter''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçime Bir Gün Kala Rekor Kırdı!
Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Göçük Altında
Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
Kahraman Köylüler Sele Kapılan Eşeği Canları Pahasına Kurtardı!
Günün Son Maçı Golle Başladı!
İnce, Mitingde Gelin Ve Damadı Görünce Şaştı Kaldı: Evinize Kahve İçmeye Geleceğim
Erdoğan'dan Kürt Seçmene Hdp Uyarısı: Nasıl Destek Veriyorsunuz?

İşte 2 Milyar TL harcanan Sur'un son hali!

İŞTE 2 MİLYAR TL HARCANAN SUR'UN SON HALİ!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeniden inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 Milyar TL yatırım yapılan tarihi ilçe Diyarbakır mimarisi ile inşa ediliyor.

Tarih : 22 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : İşte 2 Milyar Tl Harcanan Sur'un Son Hali!(10/10)6

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeniden inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 Milyar TL yatırım yapılan tarihi ilçe Diyarbakır mimarisi ile inşa ediliyor.

SUR İLÇESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK mensuplarının 3 yıl önceki saldırıları sonucu tahrip olan Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lyar lirayı aşan yatırım yapılıyor.

Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehir merkezlerine taşıyan PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle zarar gören Sur ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

İLK OLARAK ALT YAPI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, ilçede inşa faaliyetlerinin devam ettiği 6 mahallede öncelikle enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmasının ardından içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatlarının tamamlandığını söyledi.

Alan içerisinde cumbası, avlusu, eyvanı, gezeneği ve kemeriyle geleneksel Diyarbakır mimarisine ait ögelerin tamamını barındıran yapıların ilk etapta 340'ının yapımına başlandığını, toplamda bin 500 konut inşa edileceğini anlatan Bilgin, Mardinkapı ile Saraykapı'yı bağlayan kesimde yaptıkları turistik yol çalışmasının 20 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.

ANITSAL YAPILAR RESTORE EDİLİYOR

Gazi ve Melikahmet caddelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını, Balıkçılarbaşı ile Mardinkapı arası ve Hazreti Süleyman Caddesi'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgin, İçkale'de 27 şehit sahabenin kabrinin ve Hazreti Süleyman Camisi'nin bulunduğu alandaki peyzaj çalışmalarının daha önce tamamlandığını anımsattı.

Sur'un kadim bir ilçe olduğunu, tarihin, kültürün, medeniyetin tüm unsurlarını içinde barındırdığını ifade eden Bilgin, anıtsal tescilli çok sayıda yapının bulunduğunu, bu anıtsal yapıların tamamında restore çalışmalarının başladığını, bir kısmının tamamlandığını söyledi.

2 MİLYAR YATIRIM YAPILIYOR

Sur içinde Koruma Amaçlı İmar Planı'nın dışına çıkmadıklarını vurgulayan Bilgin, "Parsel bütünlüğünü aynen koruyoruz. Her bir parsel için ayrı projeler hazırlandı. Birbirinin aynısı tip proje uygulaması burada yok. Parsel bütünlükleri küçük oldukları ve ayrıca hassas çalışmalarımız sonucu tüm projeleri de koruma kurulunun görüşlerine sunuyoruz. Bu nedenle çalışmalar uzayabiliyor ama işlerin bitiminde çalışmaların bu kadar uzamasının değeceğini hep beraber göreceğiz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  2  Milyar  Tl  Harcanan  Sur  Un  Son  Hali    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER