İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE GECE VAKTİ GÖKTEN PARA YAĞDI
Taksim'de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, otelin üst katlarından aşağıya para atmaya başladı. Para atıldığını gören vatandaşlar otelin önünde bir anda toplanarak izdiham yarattı. O anlar kameraya kaydedildi.
ÇİN PARASINI OTELİN ÜST KATLARINDAN ATMAYA BAŞLADI
Taksim'de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi'yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı.
PARALARI TOPLAMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR İZDİHAM YARATTI
Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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