İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI SON 3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
İstanbul'da yaz ayının gelmesi barajlardaki su seviyesini etkilemedi. Son günlerdeki yağışla birlikte barajlardaki doluluk üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul'da yaz ayının gelmesi barajlardaki su seviyesini etkilemedi. Son günlerdeki yağışla birlikte barajlardaki doluluk üç yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Ömerli ve Alibeyköy Barajlarındaki son durum havadan görüntülendi.
SON 3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Türkiye'de yazın gelmesiyle ısınan hava ve artan su tüketimi barajlardaki su seviyesini etkilemedi. İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 85'lerde seyrediyor. Anadolu Yakası'nda bulunan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 93'ü geçerken Alibeyköy Barajı ise yüzde 85'e ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Barajların su seviyesi Drone ile havadan görüntülendi.
ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE 93'Ü GEÇTİ
İstanbul'un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı ile yetkililerin yüzünü güldürdü. Anadolu Yakası'nın içme suyu olarak çok önemli olan sahip Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 93 seviyesini geçti. Haziran ayına girilmesine rağmen barajlardaki su seviyesini yüksek olması dikkat çekti.Toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metre küp ile Çekmeköy ilçesi sınırlarında bulunan Ömerli Barajı su seviyesinin yüksekliği yanı sıra eşsiz güzelliği de büyüledi.
ALİBEYKÖY BARAJI'NDAKİ SU KEMERLERİ SUYLA KAPLANDI
Öte yandan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e ulaştı. Havadan görüntülen Alibeyköy Barajı'nda ise su kemerlerinin büyük bir bölümünün suyla kaplandığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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