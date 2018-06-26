Meteoroloji'nin sağanak ve dolu uyarısından sonra valilik de uyarıda bulunarak, "İstanbul'da öğleden sonra sağanak ve dolu yağışı etkili olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dedi.

İstanbul Valiliği, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" açıklaması yaptı.

METEOROLOJİ SAĞANAK VE DOLU İÇİN UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Etkili olacak kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: ÖĞLE SAATLERİNDE HAZIRLIKLI OLUN

Valiliğin twitter adresinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul'da etkili olacağı duyuruldu.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN TEDBİRLİ OLUNMALI"

Açıklama şöyle; "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir.

Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir"

Kaynak: haberinburada