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İstanbullulara Bayram Müjdesi! Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak
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İstanbullulara Bayram Müjdesi! Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak

İSTANBULLULARA BAYRAM MÜJDESİ! ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

Ramazan Bayramı'nda İstanbullular toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirimli binecek. Üniversite sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da öğrenci ve görevliler toplu ulaşımı ücretsiz kullanacak.

Tarih : 11 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : İstanbullulara Bayram Müjdesi! Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak(10/10)6

Bayramda toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim yapılırken, üniversite sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenci ve görevliler toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak.

İBB MECLİSİ'NDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Konu ile ilgili AK parti ve CHP grubunun ortaklaşa verdiği teklif İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

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Kaynak: haberinburada



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