İSTANBULLULARA BAYRAM MÜJDESİ! ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK
Ramazan Bayramı'nda İstanbullular toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirimli binecek. Üniversite sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da öğrenci ve görevliler toplu ulaşımı ücretsiz kullanacak.
Bayramda toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim yapılırken, üniversite sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenci ve görevliler toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak.
İBB MECLİSİ'NDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Konu ile ilgili AK parti ve CHP grubunun ortaklaşa verdiği teklif İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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