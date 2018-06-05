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İstanbullular güneşe aldanmayın, saatler sonra fırtına kopacak!

İSTANBULLULAR GÜNEŞE ALDANMAYIN, SAATLER SONRA FIRTINA KOPACAK!

Meteoroloji, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını söyleyip sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Tarih : 05 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : İstanbullular Güneşe Aldanmayın, Saatler Sonra Fırtına Kopacak!(5/10)1

Meteoroloji, İstanbul için kritik uyarıda bulunup, "Öğleden sonra meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.

İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi.

MEYDANA GELECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARIDA BULUNDU

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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