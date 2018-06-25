Meteoroloji mühendisi Abdullah Kahraman, yarın Marmara genelinde, İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

"İSTANBUL DA KOŞULLARIN UYGUN OLDUĞU BÖLGE İÇİNDE YER ALIYOR"

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman, "Yarın Marmara genelinde sıcak hava ve poyrazla Karadeniz'den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden alçak merkez ve serin hava yaklaşıyor. Yüksek nem ve düşey sıcaklık profili, Marmara genelinde gök gürültülü fırtınalar için uygun koşullar oluşturuyor. Bunlar dar alanlarda sağanak geçişleri şeklinde görüleceğinden, hangi saatte tam olarak nerede yağış düşeceği şimdiden tahmin edilemez ama İstanbul da koşulların uygun olduğu bölge içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

"UYARILAR TAKİP EDİLMELİ"

Kahraman, "Eldeki verilere göre bölgede sıradan gök gürültülü fırtınaların dışında, süper hücreli fırtına oluşumu da ihtimal dahilinde. Bunlar yine dar alanlarda ceviz büyüklüğünde dolu üretebilir, yerel sellere neden olabilirler. İlle olacak demiyorum, bunu kimse söyleyemez, ama çevre koşulları bu tip hadiselerin görüldüğü durumlara uygunluk gösteriyor. Hortum ihtimali zayıf" açıklamasını yaptı.

Kahraman, "Yarın özellikle Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları takip edilmeli" dedi.

YURDUN ORTA AKDENİZ VE BALKANLARDAN GELEN YAĞIŞIN ETKİSİNE GİRMESİ BEKLENİYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nin yaptığı meteorolojik değerlendirmede ise şu ifadeler yer aldı:

Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yarın (26.06.2018 Salı) Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVANIN HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yağışların yarın (26.06.2018 Salı) Trakya'da, Çarşamba (27.06.2018) günü Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VE ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıkların bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerimizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerimizde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada