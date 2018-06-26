İstanbul'da Valilik ve AKOM'un uyarılarının ardından Meteoroloji'den de İstanbullulara kuvvetli sağanak ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışı uyarısı gelmişti. Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı.

İstanbul'da Valilik ve AKOM'un uyarılarının ardından Meteoroloji'den de 17.00-22:00 arası için İstanbullulara kuvvetli sağanak ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışı uyarısı gelmişti. Avcılar ve Hadımköy'de 16.30 itibari ile dolu yağışı başladı.

AVCILAR'DA VE HADIMKÖY'DE BAŞLADI

Saat 16:30 itibari ile Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışının başladı.

ANİ SEL, SU BASKINI, DOLU YAĞIŞI VE YILDIRIM'A DİKKAT

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

Valiliğin twitter adresinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul'da etkili olacağı duyurulmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada; "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

AKOM'DAN UYARI: GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM İstanbul'da bugün beklenen şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada Özel araçların doludan zarar görmesini engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

AKOM EKİPLERİ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM yaptığı açıklamada özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtirken AKOM ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

3 GÜN SÜRECEK YAĞIŞLAR FIRTINA ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına girecek. Yağışların bölgesel olacağı zaman zaman dolu şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Raporda, Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi olabileceği belirtiliyor. Özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için kapalı alanlarda muhafaza edilmesi öneriliyor. Üç gün süreceği tahmin edilen yağışların fırtına şeklinde aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

EKİPLER RİSKLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ihbar doğrultusunda ekiplerini alarma geçirerek muhtemel riskli bölgelere ekiplerini sevk etti. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tedbirlerini alıyor."

BELEDİYELER HALKI MEGAFONLA UYARDI

İstanbul'da bugün beklenen dolu yağışına karşı uyarılar peş peşe geliyor. Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

TEYAKKUZA GEÇTİLER

Meteorolojinin İstanbul'da dolu yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sokakları araçlarıyla gezerek vatandaşlara dolu ve şiddetli yağış konusunda uyardı. Zabıta aracından yapılan anonslarda ,"Meteorolojik veriler göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur" denildi. Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısmı alması konusunda esnafı uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.

Kaynak: haberinburada