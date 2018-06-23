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İstanbul'dan acı haber! İki çocuk barajda kayboldu

İSTANBUL'DAN ACI HABER! İKİ ÇOCUK BARAJDA KAYBOLDU

Alibeyköy Barajı'na yüzmek için giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekiler tarafından 1 çocuk kurtarılırken 2 çocuk gözlerden kayboldu.

Tarih : 23 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : İstanbul'dan Acı Haber! İki Çocuk Barajda Kayboldu(10/10)6

Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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