İSTANBUL'DA SHAQİRİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
Galatasaray, Stoke City'de forma giyen Xherdan Shaqiri'nin transferi için abisiyle önümüzdeki hafta görüşmelerde bulunacak.
Seçim sürecinin bitmesinin ardından yeni sezonun transfer çalışmalarına resmen başlayan Galatasaray'da gündem ısınıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir kulislerle ismi geçen Xherdan Shaqiri için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İsviçreli yıldızın menajerliğini yapan abisi Erdin'in haftaya İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Premıer Lig'den düşen Stoke City'den ayrılma kararı alan Arnavut asıllı İsviçreli yıldız bir süredir kendisine takım arıyor. Erdin Shaqiri, Galatasaray yönetimi ile masaya oturacak.
GÜNDEM ISINACAK
Fatih Terim'in de onay verdiği transfer konusunda önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanacak... Sarı-Kırmızılılar eğer Shaqiri ile anlaşma sağlarsa, Stoke City'ye kiralama teklifinde bulunacak.
2012'DE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ
Galatasaray 2012 yılında da 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili önemli girişimler yapmıştı. Hatta o dönem Basel'de oynayan Shaqiri KAP'a bildirilmiş ancak daha sonra anlaşma sağlanamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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