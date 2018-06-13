İstanbul Kağıthane'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrası, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. Yangın hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrası, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. Yangın hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

YANGINA HEM KARADAN HEM DE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'ta havuz ürünleri imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çalışmalara havadan da destek verildi.

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale, olay yerinde ambulans görevlileri tarafından yapıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçların ve vatandaşların yangın bölgesine girişine izin vermedi.

Kontrol altına alınan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar yapıldı. İtfaiye ekipleri alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"Ayazağa mevkisinde 9 bin metrekare alanında kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. Saat 14.57'de alınan ihbar üzerine hareket eden ekipler, saat 15.04'te olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç ve 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de alarma geçerek, itfaiyeye destek verdi. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, soğutma çalışmaları sürüyor."

Kaynak: haberinburada