İSTANBUL'DA KORKUTAN FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI!
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrası, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. Yangın hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrası, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. Yangın hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
YANGINA HEM KARADAN HEM DE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'ta havuz ürünleri imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çalışmalara havadan da destek verildi.
Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale, olay yerinde ambulans görevlileri tarafından yapıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçların ve vatandaşların yangın bölgesine girişine izin vermedi.
Kontrol altına alınan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar yapıldı. İtfaiye ekipleri alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:
"Ayazağa mevkisinde 9 bin metrekare alanında kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. Saat 14.57'de alınan ihbar üzerine hareket eden ekipler, saat 15.04'te olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç ve 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de alarma geçerek, itfaiyeye destek verdi. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, soğutma çalışmaları sürüyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Attığı Feryatla Türkiye'yi Ağlatan Suriyeli Çocuk Artık Görebiliyor!
- Chp'li Vekil Erdoğan İçin Oy İstedi, Sosyal Medya Yıkıldı!
- Başbakan Yıldırım, Önlüğü Takıp Pide Yaptı
- Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump Ve Kim Jong-Un Beyaz Saray'da Görüşecek
- Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar