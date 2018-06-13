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İstanbul'da korkutan fabrika yangını! Alevler birçok ilçeden görünüyor

İSTANBUL'DA KORKUTAN FABRİKA YANGINI! ALEVLER BİRÇOK İLÇEDEN GÖRÜNÜYOR

Son dakika... İstanbul Kağıthane Cendere'de fabrikada çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Tarih : 13 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : İstanbul'da Korkutan Fabrika Yangını! Alevler Birçok İlçeden Görünüyor(6/10)2

Kağıthane Cendere'de fabrikada çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İÇERİDEN PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Kağıthane Cendere'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. İçeride kimsenin olmadığı belirtiliyor. İçeriden patlama seslerinin geldiği ifade edildi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangın Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan pres fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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