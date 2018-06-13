İSTANBUL'DA KORKUTAN FABRİKA YANGINI! ALEVLER BİRÇOK İLÇEDEN GÖRÜNÜYOR
Son dakika... İstanbul Kağıthane Cendere'de fabrikada çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.
Kağıthane Cendere'de fabrikada çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İÇERİDEN PATLAMA SESLERİ GELİYOR
Kağıthane Cendere'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. İçeride kimsenin olmadığı belirtiliyor. İçeriden patlama seslerinin geldiği ifade edildi.
YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Yangın Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan pres fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Sahurda Konuştu: Ülkemizin Bir Numarası Olacak
- Hayrete Düşüren Olay! Ölümden Sonraki 10 Dakika Görüntülendi
- Aydın Doğan Ve Kızı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı!
- Polis Yaptığı Hatayı Affetmedi! Ünlü Anketçi Gözaltına Alındı
- Erdoğan'dan Sürpriz Kıraathane Ziyareti! Türk Kahvesi İkram Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar