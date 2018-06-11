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İstanbul'da İplik Fabrikası Cayır Cayır Yanıyor

İSTANBUL'DA İPLİK FABRİKASI CAYIR CAYIR YANIYOR

İstanbul Cevizlibağ'da bulunan iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin büyük yangına müdahalesi sürüyor.

Tarih : 11 Haziran 2018, 07:50
Puan Ver : İstanbul'da İplik Fabrikası Cayır Cayır Yanıyor(8/10)4

İstanbul, Cevizlibağ'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sabah saat 07.00 civarında çıkan yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.

ÇEVRE BİNALARA SIÇRAMA RİSKİ VAR

Yangının çevre binalara da sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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