İSTANBUL'DA FECİ KAZA! BELEDİYE İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ
İstanbul'da bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada 2 işçi öldü 5 işçi de yaralandı
İstanbul Ümraniye'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, park ve bahçeler görevlilerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada 2 işçi öldü 5 işçi de yaralandı.
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN OLDUĞU ARACA ÇARPTI
Kaza saat 18.15 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımında meydana geldi. Park ve bahçelerde görevli işçilerin mesai bitimi araçlarına bindiği sırada meydana gelen kazada başka bir otomobil işçilere çarptı.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 İŞÇİ YARALANDI
Kazada 2 işçi hayatını kaybetti. 5 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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