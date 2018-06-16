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İSTANBUL'A 100 MİLYON LİRA BÜTÇELİ BİR SÜPER PROJE DAHA


İstanbul'a 100 milyon lira bütçeli bir süper proje daha
Tarih : 16 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : İstanbul'a 100 Milyon Lira Bütçeli Bir Süper Proje Daha(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak" dedi.

DETAYLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Haliç'te Bilim Merkezi kurulacağını açıklayan Erdoğan, paylaşımlarında projeye ilişkin bilgilere de yer verdi.

100 MİLYON LİRA BÜTÇEYLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Projenin 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirilerek 3 yıl süreceği kaydedilen paylaşımda, merkezin yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını aktarıldı. Paylaşımda şu detaylar yer aldı; "Söz konusu alanda uluslararası saygınlığı olan bir teknoloji merkezi, dijital tematik kütüphane ve inavosyan merkezi, eğitim programları, atölye ve bilim gösterileri."

Projede öğretici sergiler kısmında "Dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik", "Yapay Zeka", "Denizcilik ve Tersaneler" ile "Bilim Tarihi", Eğitim Atölyeleri kısmında ise "Tasarım Atölyeleri", "Bilim Gösterileri", "STEAM Atölyeleri" olması planlanıyor.

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Kaynak: haberinburada



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