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İstanbul Boğazı'nda arızalı gemi alarmı

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALI GEMİ ALARMI

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki gemide arıza meydana gelince kaptan yardım istedi. Alarm durumuna geçen kurtarma ekipleri gemiyi Kireçburnu Sahili'ne çekti.

Tarih : 15 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : İstanbul Boğazı'nda Arızalı Gemi Alarmı(9/10)5

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki gemide arıza meydana gelince kaptan yardım istedi. Alarm durumuna geçen kurtarma ekipleri gemiyi Kireçburnu Sahili'ne çekti.

MAKİNE BÖLÜMÜNDE ARIZA YAŞANINCA KAPTAN YARDIM İSTEDİ

İstanbul Boğazı'nda seyir haline bulunan bir geminin makine bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızayı fark eden kaptan durumu hemen sahil güvenlik ve kıyı emniyetine haber verdi. Olay yerine gelen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri gemiyi güvenli bir şekilde Kireçburnu Sahile getirdi. Gemi herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan demirlerken yaşanan olay akıllara nisan ayında Hekimbaşı Salih Efendi Yalıs'ına çarpan gemiyi getirdi.

NİSAN AYINDA YAŞANAN KAZADA DEV GEMİ YALIYA ÇARPTI

Malta bandıralı, 225 metre boyunda, 32 metre enindeki 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı geminin dümeni kilitlendi. Boğazda sürüklenen gemi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük hasar oluştu. Kazanın ardından dev gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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