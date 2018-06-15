İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALI GEMİ ALARMI
İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki gemide arıza meydana gelince kaptan yardım istedi. Alarm durumuna geçen kurtarma ekipleri gemiyi Kireçburnu Sahili'ne çekti.
İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki gemide arıza meydana gelince kaptan yardım istedi. Alarm durumuna geçen kurtarma ekipleri gemiyi Kireçburnu Sahili'ne çekti.
MAKİNE BÖLÜMÜNDE ARIZA YAŞANINCA KAPTAN YARDIM İSTEDİ
İstanbul Boğazı'nda seyir haline bulunan bir geminin makine bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızayı fark eden kaptan durumu hemen sahil güvenlik ve kıyı emniyetine haber verdi. Olay yerine gelen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri gemiyi güvenli bir şekilde Kireçburnu Sahile getirdi. Gemi herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan demirlerken yaşanan olay akıllara nisan ayında Hekimbaşı Salih Efendi Yalıs'ına çarpan gemiyi getirdi.
NİSAN AYINDA YAŞANAN KAZADA DEV GEMİ YALIYA ÇARPTI
Malta bandıralı, 225 metre boyunda, 32 metre enindeki 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı geminin dümeni kilitlendi. Boğazda sürüklenen gemi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük hasar oluştu. Kazanın ardından dev gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek götürüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kadınların Etek Altı Görüntülerini Çekenlere 2 Yıl Hapis Cezası Geliyor
- Banker Bilo Filmi Adana'da Gerçek Oldu, Afganistanlı 45 Kişi Dolandırıldı
- Okulda Kurşun Yağdıran Polise 'görevsizlik' Kararı
- Fetö'nün Sözde Sivas Büyük Bölge İmamı Avm'de Yakalandı
- Final Sınavında Profesörün Sorduğu Sorular Öğrencileri Şoke Etti!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar