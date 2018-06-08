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İsrail'i çıldırtacak açıklama geldi: Maçı Kudüs nedeniyle iptal ettik

İSRAİL'İ ÇILDIRTACAK AÇIKLAMA GELDİ: MAÇI KUDÜS NEDENİYLE İPTAL ETTİK

Arjantin Dışişleri Bakanı Faurie, İsrail'le yapılacak özel karşılaşmanın maçın Kudüs'e alınması sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Tarih : 08 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : İsrail'i Çıldırtacak Açıklama Geldi: Maçı Kudüs Nedeniyle İptal Ettik(6/10)2

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Faurie yaptığı açıklamayla İsrailli yetkililerin, Arjantin ile İsrail arasında 9 Haziran'da oynanması planlanan hazırlık maçının dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin aldığı "tehditler nedeniyle" Kudüs'e gelmeyi kabul etmediği için iptal edildiği yönündeki açıklamalarını çürütmüş oldu.

Arjantin'in İsrail ile herhangi bir problemi olmadığını dile getiren Faurie, iki ülke milli takımları arasında daha önce birden çok maç yapıldığını hatırlattı.

"MAÇIN KUDÜSE TAŞINMASIYLA İTİRAZLAR YÜKSELDİ"

Faurie, iki ülke milli takımı arasında 9 Haziran'da yapılması planlanan ancak iptal edilen maçın aslında Hayfa kentinde oynanmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Maçın Kudüs'e taşınması nedeniyle itirazlar yükselmeye başladı. Ayrıca ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından kısa bir süre sonra oynanacak olması nedeniyle maç iptal edildi." dedi.

Maçın Kudüs'te oynanacak olması Filistinlilerin tepkisini çekmiş, gelen tepkilerin ardından Arjantin Milli Takımı çarşamba günü maçın iptal edildiğini duyurmuştu.

MESSI GELMEK İSTEMEDİ

Dostluk maçının iptali İsrail'de tartışmalara neden olurken, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Filistinlilerin maçın Kudüs'te oynanacak olması nedeniyle Messi'yi "tehdit ettiği" bu nedenle de ünlü futbolcunun Kudüs'e gelmek istemediği için maçın iptal edildiğini ileri sürmüştü.

İsrailli bazı yetkililer ise Bakan Regev'i, Hayfa kentinde oynanacak maçın Kudüs'e taşınması için "ısrarcı davranması" nedeniyle "tek suçlu" olarak nitelendirdi.

PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPILMIŞTI

Maçın, İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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