İSRAİL'İ AYAĞA KALDIRAN KAVGA! TEK SUÇLU SENSİN
Arjantin ile İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesinin ardından İsrailli yetkililer, Spor Bakanı Miri Regev'i suçlu olarak ilan etti.
Arjantin ile İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesinin ardından İsrailli yetkililer arasında sorumlunun kim olduğuna dair tartışma çıktı. İsrailli yetkililer suçlu olarak İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'i gösterdi.
"TEK SUÇLU SENSİN"
İsrailli bazı yetkililer Bakan Regev'i, Hayfa kentinde oynanacak maçın Kudüs'e taşınması için "ısrarcı davranması" nedeniyle "tek suçlu" olarak nitelendirdi. Regev de kendisine yöneltilen suçun ardından Netanyahu'nun Arjantin Cumhurbaşkanı Macri'ye "İsrail'in ebedi başkenti" olarak nitelediği "Kudüs'te maçın oynanması" yönünde ifadelerinin yer aldığı bir mektubu gazetede yayımlatarak kendisini savundu.
NETANYAHU iLE REGEV BİRBİRİNİ SUÇLADI
Netanyahu, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı ziyareti sırasında, "Kudüs'te maçın yapılmasına kabul etmediğini" belirtse de İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, 12 Mart tarihli Netanyahu'nun imzasını taşıyan mektubu sundu. Netanyahu, "Benim kararım değildi. Maçın Kudüs'te oynanması için herhangi bir talep ve istekte de bulunmadım. Arjantin'e uygulanan baskıyı da bilmiyorum. Maçın Kudüs'e taşınmasını isteyen Regev'di. Arjantin takımı da oyuncularının hayatlarına yönelik terör tehditleri nedeniyle geri çekildi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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